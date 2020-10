Bercy Slegers voor tweede keer niet langer in parlement: “Het was wel een heel intense periode en in het parlement mogen zetelen, blijft een voorrecht” Erik De Block

01 oktober 2020

13u19 0 Wervik Nu Nathalie Muylle (CD&V) uit Roeselare niet langer tot de nieuwe federale regering behoort en ze dus terugkeert naar het parlement, is haar partijgenoot Bercy Slegers (44) niet langer federaal volksvertegenwoordiger. In de regering Wilmès II werd Nathalie Muylle in maart minister van Werk, Economie en Consumenten.

“Ik ben daar zeer realistisch in, het was in eerste instantie voor zes maanden en nu keer ik terug naar de eerste opvolgersplaats”, reageert Bercy Slegers. “Het was wel een heel intense periode en het is steeds een voorrecht om in het parlement te mogen zetelen. Corona zorgde voor een gezonde zenuwachtigheid in de politiek maar tegelijk is er keihard gewerk. In de Corona-commissie boog ik mij over alle volmachtwetten van volksgezondheid, economie, de corona-app. Ook in de commissie Justitie was het studeren. Het parlement is altijd fysiek blijven doorwerken. Door de lockdown heb ik wel het contact met de afdelingen en militanten gemist. Want de essentie van politiek blijft voor mij dienstbaar zijn en te velde gaan en luisteren en discussiëren met de basis. Door corona werden vergaderingen te velde geschrapt of gebeurden ze digitaal.”

Van 2014 tot 2017 was ze adviseur op het kabinet van federaal vicepremier Kris Peeters en daarna vanaf 2017 adviseur op het kabinet van Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. “Of ik terugga naar het kabinet weet ik momenteel niet”, aldus Bercy. “Ik blijf op onze lijst in West-Vlaanderen eerste opvolger, je weet nooit wat er nog gebeurt. Ik ga nu een weekend rust nemen en er dan weer volop tegenaan gaan. En ik blijf uiteraard steeds bereikbaar voor de mensen.”

Bercy Slegers is in Wervik fractieleider voor de oppositiepartij CD&V. Eerder was ze zes jaar schepen in de Tabaksstad. Ze was tweede opvolger op de lijst van CD&V voor de verkiezingen van 2010. Ze kwam op 15 december 2011 in de Kamer terecht na het ontslag van Yves Leterme, die adjunct-secretaris van de OESO werd. Toen er in de nieuwe federale regering geen plaats meer was voor de uittredende staatssecretaris Hendrik Bogaert, verloor Bercy Slegers in oktober 2014 een eerste keer haar zitje in de Kamer. Dit jaar in maart werd Bercy Slegers opnieuw lid van de Kamer als opvolger van Nathalie Muylle.