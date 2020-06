Bercy Slegers pleit voor aanduiding van de snelheden met palen met zonnepanelen Erik De Block

15u15 0 Wervik Fractieleider Bercy Slegers (CD&V) doet op de gemeenteraad dinsdagavond in Wervik het voorstel om in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid vaste palen aan te kopen die werken met een zonnepaneel en de snelheid van het aankomend verkeer aangeven. “Er staat bijvoorbeeld zo’n paal op het einde van de Wervikstraat in Menen, bijna op de grens met onze stad”, zegt Slegers.

“De snelheid wordt gekoppeld aan een groene of rode smiley en de bestuurder ziet dus of hij zich houdt aan de snelheid. Je krijgt geen boete als je een rode smiley ziet, het is geen flitspaal, maar je zal er wel automatisch door remmen tot de smiley groen wordt. Dit is een positieve en sterke manier om de autobestuurders te sensibiliseren en om hun rijgedrag aan te passen. In meer en meer Vlaamse steden en gemeenten zie je de smileys ook opduiken. Door het zonnepaneel werkt de installatie bovendien jaar in, jaar uit.”

Bercy Slegers duidt in haar voorstel ook enkele locaties aan om zo’n systeem te installeren. Zoals de Kruisekestraat bij het inrijden van de dorpskom in Kruiseke, de Ieperstraat bij het inrijden van Geluwe, hier waren er al enkele gevaarlijke ongevallen, de Wervikstraat bij het inrijden van Wervik en het inrijden van Geluwe, de Komenstraat bij het inrijden van Wervik en de Hellestraat in Wervik.