Beklaagde schrijft briefje, laat advocaat in de steek en vertrekt terug naar gevangenis Christophe Maertens

24 oktober 2019

14u13 2 Wervik “Wij moeten hier op tijd zijn, jullie ook.” Deze niet mis te verstane boodschap schreef T.M. op een briefje dat hij achterliet op de Ieperse rechtbank. Daarop eiste de man, die samen met twee anderen terecht staat voor zware feiten tegen drie vrouwen, naar de gevangenis te worden teruggebracht. Gevolg: rechtszaak uitgesteld.

Op de rechtbank van Ieper werd een zaak opgeroepen tegen drie mannen uit Gent die zich moeten verantwoorden voor onder meer slagen aan hun vriendinnen. In het dossier is er ook sprake van aanzetten tot prostitutie en druggebruik. Twee verdachten leerden via een datingsite twee meisjes kennen uit Geluwe. Bij de meisjes sloeg de vonk over en ze begonnen niets vermoedend een relatie met de twee mannen. De zusjes werden echter gebruikt door het duo. Een derde beklaagde, een vriend van de twee hoofdverdachten, begon op zijn beurt een relatie met een vriendin van de zusjes. Het was hij die het donderdag een beetje bont maakte op de rechtbank. De man werd door de politiediensten, zoals gebruikelijk, om 9 uur overgebracht van de gevangenis. Hoewel hij wellicht wel wist dat de start van het proces om 11 uur stond gepland, sloegen rond 10 uur bij de man de stoppen door. Hij vroeg aan zijn bewakers pen en papier en schreef boodschap aan de rechtbank: “Wij moeten hier op tijd zijn, dus jullie ook. Ik wacht niet meer en ik wil een andere advocaat.” Zijn raadsman, Christine Onraet, stond ondertussen klaar om te pleiten en schrok zich een hoedje toen ze het nieuws te horen kreeg. Ze vroeg een uitstel. “Die man zou anders bij verstek worden behandeld en hij weet wellicht niet dat de regels voor het aantekenen van verzet verstrengd zijn”, aldus de advocate, waarmee voor haar het dossier wordt afgesloten. De zaak staat nu in voortzetting op 5 december.