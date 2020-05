Bakker opent nieuwe meubelwinkel in gewezen supermarkt: “Ook al zijn ze tweedehands, hier vind je stoelen en tafels voor een chique villa of een modern interieur” Erik De Block

26 mei 2020

14u07 22 Wervik De gewezen supermarkt Spar op de hoek van de Hellestraat en Menensesteenweg in Wervik staat sinds kort vol stoelen en tafels in verschillende stijlen en afmetingen. Bakker Ludovic Catteeuw uit Marke heeft er met 2Chair namelijk een nieuwe winkel geopend.

Ludovic Catteeuw en zijn echtgenote Karolien Ramon baten in Marke bakkerij Luka uit en zijn sinds vorig jaar de nieuwe eigenaars van het station in Wervik. Daar komt feestzaal Wervik Stoasche. Eerder kochten ze ook al het pand waarin supermarkt Spar zat. “Neen, het is geen uit de hand gelopen hobby, maar het gebeurde spontaan toen ik op internet zocht naar stoelen en tafels voor onze feestzaal”, vertelt Ludovic over zijn nieuwe winkel. “Ik ben beginnen kijken op tweedehands.be en veilingsites. Hier heb ik plaats om te stockeren.”

Tweedehands

En zo is 2Chair geboren. “Chair is Engels voor stoel en die 2 staat voor tweedehands”, legt Catteeuw uit. “Alles aan de buitenkant kleurt groen omwille van het ecologische. Ik vind dat er te veel massaproductie en overaanbod is. Wie een stoel of tafel een tweede leven geeft, spaart geld uit. 75 procent van de voorraad is tweedehands. Nieuwe stoelen en tafels kosten te veel geld. Maar alles is in goeie staat en we verkopen ook geen ‘Chinese brol’. Ik heb een ruim aanbod van stoelen en tafels, zowel voor binnen als buiten”, gaat Ludovic verder. “We hebben terras- en klapstoelen, kinderstoelen en zelfs kerkstoelen. Ik denk wel dat daar een markt voor is. Zeker voor iemand die na de coronacrisis in de horeca of met een pop-up wil beginnen met een klein budget. Daarvoor is ons aanbod ideaal. Een derde van wat hier staat, is al verkocht. Er vertrekken tafels en stoelen en ondertussen komen er andere bij. Het aanbod varieert dus constant. We kopen aan van verenigingen, faillissementen, veilingen, het leegmaken van scholen en hotels.”

Wervik Stoasche

“De mensen informeren op onze Facebookpagina en dan stuur ik foto’s en prijzen door. Ik probeer op alle vragen te antwoorden. Concurrentie in de regio is er in die branche niet meteen. Ik koop grote loten van bijvoorbeeld vijftig stoelen en dat is mijn voordeel.”

De zaken gaan dus goed, maar hoe zit het met die andere zaak? Wervik Stoasche ging normaal begin mei open gaan, maar de coronacrisis heeft roet in het eten gegooid. “Ik wacht af tot ik groen licht krijg”, besluit Ludovic. “Het openingsweekend was eind april gepland. Sowieso komt er nog een openingsfeest. Vermoedelijk eind augustus, begin september.”

Meer info op de Facebookpagina van 2Chair.