Award voor Selectair D Travel Erik De Block

14 november 2019

13u42 0 Wervik Elke Derudder van het reisbureau Selectair D Travel op de hoek van de Leie- en Nieuwstraat won tijdens het jaarlijks event van Travel360 een Award voor de excellente, hyper professionele reisadviseur.

“Dit is een mooie bekroning voor het ondertussen reeds zeventien jaar centraal plaatsen van de klant en vanuit de wensen van de reiziger zijn of haar ideale reis voor te stellen”, reageert Elke.

Travel360 is een onafhankelijk medium dat zich toespitst op de toeristische sector in de Benelux en geldt zo als een echte referentie in de reissector. Tijdens het event in Gent stonden het delen van kennis, kritisch kijken naar de reissector en nadenken over oplossingen en netwerken centraal.

Ieder jaar reikt Travel360 tijdens dit event ook een beperkt aantal Awards uit voor enkele mensen die zich bijzonder onderscheiden hebben in de sector. “Elke Derudder is een reisadviseur in hart en nieren”, aldus Jan Peeters van Travel360. “Elke combineert een uitzonderlijke klantgerichtheid met een stevige visie op de ontwikkeling van de reissector.”

“Elke is al meer dan zeventien jaar een professionele reisadviseur, met één superkwaliteit : een nooit aflatende nieuwsgierigheid naar mensen, de wereld en alles wat het leven de moeite waard maakt.”

Meer info : www.dtravel.be.