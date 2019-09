Automobilist valt in slaap en slaat te pletter tegen duiker VHS

26 september 2019

20u02 1 Wervik Op de N58 in Wervik, niet ver van de rotonde aan grondwerkenbedrijf Cnockaert, is donderdag rond 15.30 uur een zwaar ongeval gebeurd.

Een man uit Henegouwen die richting Komen-Waasten reed, viel in slaap achter het stuur van zijn Peugeot 208. De wagen week zachtjes af van zijn rijvak en belandde naast de weg op de grasberm. De Peugeot kwam in de gracht terecht en sloeg te pletter tegen een duiker. De brandweer snelde ter plaatse om de bestuurder uit zijn wagen te helpen. De man kon dat niet op eigen kracht omdat het voertuig gekanteld lag. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was er een tijdje plaatselijk alleen maar beurtelings verkeer mogelijk op de drukke N58.