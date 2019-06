Automobilist stapt net op tijd uit, en dan valt kraan op zijn wagen Alexander Haezebrouck & Erik De Block

16 juni 2019

12u25 0

In Ten Brielen, een gehucht bij Komen-Waasten net over de Waalse grens, is zaterdagmorgen een spectaculair ongeval gebeurd. Een bestuurder knalde met zijn auto omstreeks 3 uur zaterdagmorgen in de Ten Brielensteenweg tegen een bouwkraan. Toen die bouwkraan begon te kantelen, kon de bestuurder nog net uitstappen vooraleer zijn auto volledig geplet raakte tussen enkele betonblokken. De bestuurder uit Ten Brielen kwam als bij wonder met de schrik vrij. Tijdens de val van de kraan werd ook de zijkant van een woning geraakt die zwaar beschadigd raakte.