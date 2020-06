Automobilist rijdt 115 kilometer per uur in zone 50 en speelt rijbewijs kwijt VHS/DBEW

06 juni 2020

De politie hield enkele dagen geleden een controleactie in de Kruisekestraat, in de dorpskom van Kruiseke. Daar is de snelheid beperkt tot 50 kilometer per uur. Maar 285 van de 1.436, een op vijf dus, gecontroleerde voertuigen reed te snel.

Eén automobilist werd zelfs geflitst tegen 115 kilometer per uur. De man speelde onmiddellijk zijn rijbewijs kwijt voor vijftien dagen. Tijdens de controleactie werden ook zeven inbreuken op de tonnagebeperking vastgesteld. Vreemd is dat niet, want al jaren is zwaar vervoer een probleem in de dorpskom van Kruiseke. Vrachtwagenchauffeurs maken dankbaar gebruik van de populaire verbinding tussen de afrit Beselare van de A19 en de expresweg N58 in Wervik.