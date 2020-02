Automobilist ongedeerd na duik naast de snelweg VHS

03 februari 2020



Een Fransman verloor maandag rond 6 uur op de A19 in Geluwe, richting Kortrijk, de controle over zijn stuur. Zijn Hyundai raakte van de weg af, vloog door een prikkeldraad en kwam in de weide terecht. De bestuurder bleef ongedeerd, maar stond wel beteuterd te kijken naar zijn beschadigde wagen toen de wegpolitie ter plaatse kwam. De brandweer werd opgeroepen met een signalisatiewagen, maar die bleek uiteindelijk overbodig. Het ongeval veroorzaakte weinig verkeershinder. Voor de ochtendspits op gang kwam, was de auto al getakeld.