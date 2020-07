Automobilist krijgt beroerte op snelweg, mede-inzittenden brengen auto tot stilstand VHS

13 juli 2020

18u46 0 Wervik De hulpdiensten moesten maandagvoormiddag op de A19 in Geluwe tussenkomen voor een bijzondere interventie. Een automobilist kreeg er een beroerte achter het stuur.

Een Volvo XC60 reed in de richting van Kortrijk. Aan boord zaten minstens drie mensen. De bestuurder werd op een bepaald moment getroffen door een beroerte. Daardoor kon de man niet meer sturen. De inzittenden reageerden alert en namen onmiddellijk het stuur over. Ze slaagden er in om de wagen tot stilstand te brengen, op de linkerrijstrook van de snelweg. Als bij wonder werd het voertuig niet aangereden. Voor zover bekend, slaagden de hulpdiensten erin om de bestuurder ter plaatse te stabiliseren. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht. Tijdens de interventie was er alleen maar verkeer mogelijk over één rijstrook in de richting van Kortrijk.