Auto’s botsen (alweer) aan Aveve-winkel: twee mensen naar het ziekenhuis

22 mei 2020

Langs de Kruisekestraat in Wervik, ter hoogte van de Aveve-vestiging, gebeurde vrijdagnamiddag nog maar eens een ongeval. Twee auto’s botsten er. Dat gebeurde, zoals wel meer, toen een automobilist de parking verliet terwijl op de Kruisekestraat een ander voertuig kwam aangereden. Een botsing was onvermijdelijk. De materiële schade was aanzienlijk. De twee bestuurders werden naar het ziekenhuis overgebracht. Eén van hen was lichtgewond, de andere in shock. De Kruisekestraat werd een tijdlang plaatselijk afgesloten. Nadat de brandweer rijweg weer proper had gemaakt en de wrakken getakeld waren, werd opnieuw verkeer toegelaten. Dat er al vrij veel ongevallen gebeurden op die plek, heeft veel te maken met het feit dat er nogal wat bezoekers van Aveve hun wagen langs de weg parkeren. Daardoor is het zicht er beperkt voor wie van de parking wegrijdt.