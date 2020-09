Auto knalt tegen verkeersbord aan rotonde Alexander Haezebrouck

28 september 2020

16u29 0 Wervik Een auto ramde zondagavond omstreeks 22.30 uur een verkeersbord aan het rondpunt ter hoogte van de Komenstraat in Wervik. De bestuurder en inzittenden raakten niet gewond.

De witte Fiat kwam met de bestuurder en enkele inzittenden vanuit de Komenstraat gereden richting het rondpunt met de Leopoldstraat, Kruisekestraat en Speldenstraat. De bestuurder verloor de controle over zijn auto en ging over de borduur. Hij strandde uiteindelijk tegen een verkeersbord. De brandweer werd opgeroepen omdat een persoon gekneld zat in de auto. Maar bij aankomst had iedereen het voertuig zelf kunnen verlaten. De brandweer trok de paal met richtingaanwijzers die helemaal scheef was komen te staan, dan maar volledig uit de grond. Door het ongeval was de Komenstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.