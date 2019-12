Auto belandt op zijkant: bestuurder gewond na stevige klap op kruispunt VHS

02 december 2019

18u20 5 Wervik Een automobilist is maandag gewond geraakt bij een ongeval op het kruispunt van de N58 met de Calvariestraat in Wervik.

Een werknemer van het bedrijf Francovera uit Wervik kwam rond 12.30 uur uit de richting van Komen en sloeg links de Calvariestraat in om naar zijn woning te rijden. De man merkte echter niet dat uit de andere richting een Volvo CX60 kwam gereden. Die bestuurder kon een botsing niet meer vermijden. De Volvo greep de Opel Astra in de rechterflank. Door de klap kwam de zes maanden oude Astra op zijn zijkant terecht. De brandweer moest de bestuurder, die de hele tijd bij bewustzijn bleef, bevrijden. Daarvoor moesten de brandweerlui het dak van de wagen openknippen. De automobilist werd naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de Volvo XC60 bleef ongedeerd. Door het ongeval was er een tijdje alleen maar beurtelings verkeer mogelijk op de N58. Het was niet de eerste keer dat er op het kruispunt een ongeval gebeurde.