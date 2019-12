Architect Jan Boens (67) overleden Erik De Block

23 december 2019

15u10 2 Wervik Na een moedige strijd tegen een slepende ziekte is architect-deskundige Jan Boens (67) uit Wervik overleden. Hij was de echtgenoot van Mia Claeys en vader van twee kinderen Lies en Pieter. Er zijn daarnaast vier kleinkinderen Thomas, Lotte, Jolien en Florian.

Samen met zijn trouwe kompaan Jürgen Michiels had hij een architectenbureau in de Groenstraat. Tot zijn vele realisaties behoorden het politiekantoor op Ter Waarde in Ieper.

Jan was een levensgenieter en zat nooit verlegen om een kwinkslag. Jarenlang was hij zeer regelmatig aanwezig tijdens de gemeenteraad. Jan Boens zat jarenlang in het bestuur van de stedelijke cultuurraad. In de vorige legislatuur was Sanne Vantomme (N-VA) schepen van Cultuur. “Ik heb Jan leren kennen als een cultuurliefhebber”, vertelt Sanne. “Hij zette zich heel hard in. Vanuit zijn ervaring en kennis gaf hij de stad goede raad over enkele belangrijke dossiers, zoals het GC in Geluwe en de stadszaal Oosthove. Jan was altijd bezig, en werkte hard, maar hij was vooral een familieman. Zijn familie kwam op de eerste plaats, dan zijn werk en dan cultuur. Als hij kon, dan was hij aanwezig op de opening van een tentoonstelling of een activiteit in verband met erfgoed. Jan had ook een fijn gevoel voor humor en was een woordgoochelaar. Hij kon ongelooflijk ‘spelen’ met woorden. Samen hebben we veel gewerkt voor cultuur en ook veel plezier gemaakt.” Het afscheid vond plaats in alle intimiteit.