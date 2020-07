Archeologen graven in vijf proefputten op de Steenakker, St.O.C hoopt dat er een vervolgonderzoek komt, “omdat dit een unieke kans is” Erik De Block

27 juli 2020

13u50 0 Wervik Maandagmorgen is op de Steenakker in Wervik het archeologisch vooronderzoek begonnen. De firma Willaert uit Rumbeke graaft met de hulp van de kraanman van de stad in vijf proefputten. De werken gaan vier dagen duren. De momenteel nog grootste centrumparking wordt in de toekomst volledig heraangelegd. Opmerkelijk: onder de Steenakker bevindt zich een bunker. Het was een noodhospitaal uit de Tweede Wereldoorlog.

Eind 2007 werd dat veldhospitaal voor opmetingen leeggepompt. Heel veel mensen weten niks af van het bestaan van deze toch aanzienlijke ondergrondse constructie. Met faience aan de muren en zelfs toiletten. Het is zeer de vraag of de stad plannen heeft rond die bunker. “We zijn op de hoogte van dat noodhospitaal”, reageert burgemeester Youro Casier (sp.a). “We gaan eerst de resultaten van het onderzoek van het proefsleuvenonderzoek afwachten en dan verder te kijken.”

Nu gaat het om een beperkt archeologisch onderzoek, in opdracht van de stad Wervik. De proefputten zijn een vierkant van twee op twee meter. Er wordt gegraven tot op de onverstoorde bodem. In één put werd maandagvoormiddag aardewerk uit de zeventiende eeuw aangetroffen. In een andere put stootte men met de kraan op resten zwaar gewapend beton. Vermoedelijk afkomstig van een bovengrondse schuilplaats aan de overkant van het Sint-Janshospitaal.

Het onderzoek is een aanvulling op het archeologisch onderzoek dat in 1950 werd uitgevoerd en waarbij verschillende belangrijke Romeinse sporen zijn aangetroffen. Zoals onder meer een Romeinse weg en een pottenbakkersoven. “Bedoeling is om tijdens het huidig onderzoek na te gaan of er onder het volledige plein sporen voorkomen, of er bepaalde zones binnen het plein zijn die sterk verstoord zijn en of er misschien ook jongere of zelfs oudere sporen voorkomen”, aldus Ruben Willaert. “Op basis van dit onderzoek zal bepaald worden of het noodzakelijk is om in een volgende fase verder archeologisch onderzoek uit te voeren.”

De aanleg van het huidig Steenakker dateert van eind de jaren zeventig. Voor het archeologisch onderzoek ligt er een krediet van 500.000 euro vast. Het onderzoek is wettelijk verplicht. Voorzitter Stephane Debonne van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie (St.O.C) hoopt dat er een vervolgonderzoek komt. “Omdat dit een unieke kans is”, benadrukt hij. “Nu graaft men op zo’n groot plein in vijf putten en dat is natuurlijk erg fragmentarisch. Ik hoop dat het lokaal bestuur zich niet laat beïnvloeden moesten de resultaten van het vooronderzoek min of meer tegenvallen.”

Amateur-archeoloog Jimmy Deschrijvere uit de Vlamingenstraat pleit in een Open Brief voor de inzet van vrijwilligers tijdens het eventueel vervolgonderzoek. Voor het archeologisch onderzoek op de Steenakker ligt er een krediet van 500.000 vast. Het onderzoek is wettelijk verplicht.