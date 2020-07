Allereerste huwelijken in tuin van het stadhuis Erik De Block

04 juli 2020

18u36 0 Wervik Voor de allereerste keer vonden vrijdagnamiddag in de tuin van het stadhuis in Wervik drie burgerlijke huwelijken plaats. Schepen Ann Degroote (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) had de eer de drie koppels in de echt te verbinden. Om het halfuur werd er een koppel met hun getuigen en familie ontvangen. Uiteraard op een veilige manier en voldoende afstand.

Er stonden voldoende stoelen. Meer dan anders in de trouwzaal in het stadhuis. “We hadden eerst het weerbericht afgewacht en op basis daarvan was er met de stadsdiensten overleg hoe we alles zouden klaarzetten”, vertelt de schepen. “Dank aan onze stadsdiensten om dit zo snel gerealiseerd te krijgen. De groendienst, dienst feestelijkheden en technische dienst brachten het allemaal voor elkaar. Het was prachtig weer en het verliep heel geslaagd. Hadden we maar altijd zo’n weer bij huwelijken. Een huwelijk voltrekken was eens iets anders.”