Allereerste editie van Ravenstein Winetrial in Wervik Erik De Block

30 juli 2020

14u42 0 Wervik Dirk Talpe en Patricia Lenoir van het Wijndomein Ravenstein op de Amerikaberg in Kruiseke organiseren zaterdag 8 en zondag 9 augustus voor de eerste maal de Ravenstein Winetrail. Het stadsbestuur zette ondertussen het licht op groen na de nieuwe maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van begin deze week.

De Ravenstein Winetrial is een uniek wandelconcept waarbij de deelnemers niet alleen kennismaken met de prachtige glooiende omgeving van Kruiseke en de Hoge Bossen. Onderweg kan je namelijk tijdens drie stops proeven van een aantal eigen wijnen of vers druivensap. De afstand bedraagt acht kilometer en de route is volledig bewegwijzerd. De deelnemers wandelen ook dwars door de wijngaarden.

Nadien krijgt iedereen op het terras nog een braadworst en een extra glas volgens je voorkeur. Deelnemen kan enkel door vooraf in te schrijven en kost 20 euro. Het aantal deelnemers is beperkt teneinde de veiligheid van iedereen te garanderen. Inschrijven kan ten laatste op woensdag 5 augustus. Meer informatie op www.ravensteinwinetrail.be.

Dirk Talpe en Patricia Lenoir combineren sinds drie jaar hun tuinbouwbedrijf met deels wijnbouw. Hun domein beslaat een oppervlakte van 4,5 hectare, goed voor 17.000 wijnstokken. In juni lanceerde Wijndomein Ravenstein nog Ravenstein Brut en Ravenstein Brut Rosé.