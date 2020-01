Al duizend handtekeningen voor behoud jongensschool, burgerbeweging zondag op post aan de bakkerij Beyls: “dat het schepencollege eens luistert” Erik De Block

16 januari 2020

13u17 0 Wervik De burgerbeweging die de gewezen jongensschool en ’t Scolus in de Beselarestraat wil redden van de sloop verzamelde in een paar weken voor hun petitie al zo’n duizend handtekeningen. Zondagvoormiddag verzamelde men handtekeningen aan de bakkerij Bernard in de Beselarestraat. Komende zondag gaat dat gebeuren aan de bakkerij Beyls in de Menenstraat. Ondertussen worden ook overal affiches voor het behoud verspreid. Er is duidelijk druk op de ketel.

Tijdens de slothappening van het dorpsfeest ‘Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt’ vroeg de burgerbeweging vorige maand de mening van de inwoners en begon de petitie. Binnenkort wil de burgerbeweging een onderhoud met het schepencollege. Op vraag van de verenigingen is advocaat Luc Gheysens (72) hun spreekbuis.

De stad Wervik overweegt de verkoop. De gebouwen zijn eigendom van de stad Wervik en dateren al van 1863. De gewezen jongensschool - in de volksmond de knechteskole - wordt nu gebruikt door vrije basisschool De Graankorrel. Daar zitten het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Het gebouw bevindt zich in een slechte staat. De klassen gaan vanaf september volgend jaar verhuizen, wat verderop in de Schoolstraat naar de andere vestiging van De Graankorrel.

“Er zijn twee aspecten : het erfgoed en het nut”, aldus Luc Gheysens. “Ik wil de kosten niet op stang jagen. Het zou daarom nuttig zijn om eens een raming van de kosten voor de renovatie te laten doen. Geen studie laten maken want dat kost geld. In het meerjarenplan 2020-2025 is voor de verkoop van de oude jongensschool 500.000 euro voorzien. Weegt dat op in verhouding met het totale meerjarenplan? Het meerjarenplan is goed. Ik voel dat het stadsbestuur luistert naar de burgers van Wervik en Geluwe. Wel, dat ze dan eens luisteren naar de inwoners van Geluwe wanneer het gaat over de oude jongensschool.”

Het schepencollege houdt voet bij stuk en wil de oude jongensschool verkopen. “Wanneer er daar geen lessen meer doorgaan, dan zal dat in de kern van Geluwe een doodse site worden”, aldus schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “We geloven veel meer in een gemengde site en willen er een publiek domein van maken. Waar mensen gaan wonen en kinderen kunnen spelen. Wat het zal worden, weten we zelf nog niet. Het blok achteraan blijft. Daarvan kunnen de verenigingen gebruik maken of is er daar eventueel een mogelijkheid voor horeca of een pop-up.”

“Er zijn over de waarde voor de verkoop een aantal schattingen gebeurd. Met die site is er middenin het centrum heel veel mogelijk. Een opbrengst van 500.000 euro is voorzichtig gebudgetteerd. Dat er daar woongelegenheden in vier bouwlagen komen, is helemaal niet aan de orde.

“De gebouwen achteraan worden gerenoveerd en blijven dus behouden. Goed, als ze dat laten staan, dan ook de rest”, reageert Luc Gheysens. “Er is daar geen haast bij om het te verkopen. Het zal niet instorten. Integendeel, ik heb de staat van het gebouw laten onderzoeken door een ingenieur. De muren en het dak zijn goed. Laat ons wachten. Laat ons eens zien hoe de turnzaal en de klaslokalen worden benut en op basis van de bezettingsgraad zal men een veel betere beslissing kunnen nemen. Als blijkt dat de oude jongensschool door veel verenigingen wordt gebruikt, dan kan men terugkeren op de beslissing om te verkopen. Terugkeren op een beslissing, dat siert een mens. Een politicus moet dat kunnen.”

“Er zijn heel wat verenigingen vragende partij naar lokalen en het gebruik van de oude jongensschool. Ik heb een heel lijstje De turnzaal is onmisbaar. De verenigingen vragen daar geen dubbel glas maar een lokaal. Geluwe wil de oude jongensschool behouden. Wel, dat het schepencollege eens luistert. De gebouwen behouden, moet omzeggens niks kosten en het voordeel van het behoud is het erfgoed.”