Al drie dagen geen grenscontroles aan de Leiebrug Erik De Block

17 mei 2020

14u41 2 Wervik Aan de Leiebrug in Wervik zijn er door de politie al drie dagen geen grenscontroles. Zondag even na 11 uur daagden wel twee agenten van de federale politie op maar om 15 uur stond er al niemand meer... Federaal volksvertegenwoordiger Bercy Slegers (CD&V) uit Wervik kwam over de grenscontroles tussen bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Er toerden vrijdag, zaterdag en zondag in Wervik opvallend meer auto’s met Franse nummerplaat rond. Niet verwonderlijk met geen politiecontroles. Wat niet de schuld is van de lokale of federale politie want ze staan er duidelijk alleen voor. Collega’s uit Frankrijk staan nauwelijks aan de grens Werik/Wervicq-Sud. Terwijl er in het naburige Menen aan de grens wél controle is door de Fransen.

Belgen en Fransen mogen enkel de grens over om te gaan werken. De levering van goederen is steeds mogelijk. “Frankrijk sluit de grenzen af maar ze voorzien in Wervik zelf geen controles”, reageert Sanne Vantomme (N-VA). “Terwijl onze lokale en federale politie daar met man en macht uren staat te kloppen. Hebben ze dan voor niets op wacht gestaan, zijn we dan voor niets twee maanden ‘in ons kot’ gebleven?? Ik vind de houding van Frankrijk er echt over. Wetende dat het noorden van Frankrijk rood kleurt van coronabesmettingen.”

“In een mondelinge vraag vroeg ik de bevoegde minister of er afspraken gemaakt zijn tussen de politiezones aan de grens”, vertelt Bercy Slegers. “Ik vroeg ook in hoeverre er afspraken werden gemaakt tussen de Belgische en Franse politie over wie waar en wanneer controleert.”

“De afsluiting van grensovergangen gebeurt door de lokale politie op basis van een operationele analyse”, aldus minister Pieter De Crem. “Hierbij wordt uiteraard een maximale afstemming beoogt tussen de Franse en de Belgische inspanningen. De directeur-coördinator van de federale politie heeft in dit geheel een coördinerende taak en voorziet waar nodig in bijstand van de federale politie.”