Al 170 voorstellen binnen voor een naam voor de Wervikse reuzentweeling Erik De Block

11 februari 2020

14u45 0 Wervik Nog tot vrijdag 14 februari kun je voorstellen indienen voor een naam voor de tweeling van reuzen Turlutte uit Wervicq-Sud en Sos den Blauwer uit Wervik. Momenteel zijn er zo’n 170 namen binnen.

De twee reuzen, die in juli 2018 in het huwelijk zijn getreden, werden de fiere ouders van een jongen en meisje. Het stadsbestuur van Wervik en het naburige Wervicq-Sud rekenen op de bevolking om voor de twee kinderen een naam te vinden. “Na die eerste ronde zullen we de vijf namen met de meeste stemmen overhouden”, zegt burgemeester Youro Casier (sp.a). “Een jury zal dan de knoop doorhakken. De jongen wordt opgeslagen in Wervicq-Sud, het meisje blijft bij ons.”

De doop vindt plaats op zondag 5 april om 11 uur, symbolisch op de grensbrug. Ook de inwoners van Wervicq-Sud moeten stemmen op de website van de stad Wervik. De ideeën zijn welkom op www.wervik.be/vote.

