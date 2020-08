Aimée Soudant zit in finale van Miss Benelux Beauty: “Het is mijn eerste deelname aan een verkiezing, maar ik ga voor de overwinning” Erik De Block

15u33 0 Wervik Aimée Soudant (18) uit Geluwe neemt in november deel aan de finale van Miss Benelux Beauty. De studente zevende jaar Haarstylist aan het technisch instituut Immaculata in Ieper doet voor de eerste keer mee aan een missverkiezing. “Maar ik ga voluit voor de overwinning”, zegt ze overtuigd.

Miss Benelux Beauty is een nieuwe naam binnen de verkiezingswereld. Vorig jaar viel het doek over Miss Batjesprinses in Roeselare. Die verkiezing was alleen bedoeld voor meisjes uit West-Vlaanderen, Miss Benelux Beauty is de opvolger en gaat dus ruimer. Jonge, ambitieuze dames van 18 tot 30 jaar uit België, Nederland en Luxemburg kunnen deelnemen. “Via Facebook kreeg ik weet van de verkiezing”, vertelt Aimée. “Ik heb even getwijfeld om in te schrijven, want ik heb geen ervaring met zulke verkiezingen. Maar mijn broer Aimeric heeft me uiteindelijk overtuigd ervoor te gaan. Voor de casting moest ik naar Hotel Mercure in Roeselare, waar ik me aan de jury moest voorstellen.De casting bestond verder ook uit een defilé en een fotoshoot. Diezelfde dag in november wist ik dat ik naar de finale mocht.”

Goed doel

De voorbereiding is volop aan de gang. “Ik moet steunkaarten aan vijf euro en tickets voor de finale verkopen”, vertelt Aimée. “Ik koos als goed doel vzw P’tit Papillon uit Houthulst. Na het verlies van hun jongste zoontje Loïc steunt dat gezin goede doelen en lotgenoten. Over de inhoud van de grote finale weet ik nog niks. Alleen dat er drie repetities zijn en nog een generale repetitie. Ik denk wel dat ik stress zal hebben, maar ik zal alles geven en mijn best doen. Ik ga voor de overwinning”, zegt ze overtuigend. “Mijn klasgenoten vinden het tof dat ik deelneem en steunen me ook.”

Finale verplaatst

Aimée heeft vijf broers, haar oudste broer Ibe (26) werd in 2012 Mister Comines en dus kan hij haar wel wat tips bezorgen. “Net als mijn klasgenote Caitlin Deleu uit Geluwe. Ze werd tweede eredame Tabaksfee.”

De finale had eigenlijk eind juni moeten plaatsvinden in Plopsaland De Panne, maar is verplaatst naar 14 november in zaal Trax in Roeselare. Corona gooit dus ook voor missverkiezingen roet in het eten. “Tijdens de lockdown konden we niets plannen en zorgde de organisatie voor miniwedstrijdjes waarbij er telkens ook iets te winnen viel”, vertelt Aimée. “Zo won ik begin april de wedstrijd om op de meest originele manier mijn deelname aan de verkiezing openbaar te maken. Ik heb toen stickers laten bedrukken met mijn foto, sponsors en Facebookpagina om op waterflesjes te kleven. Ik deelde die in twee dagen uit aan fietsers en wandelaars. Ondertussen komen de activiteiten stilaan weer op gang en hadden we al onze eerste dansinitiatie voor de finale bij Hypnosis Dance Academy in Roeselare. Eind juni zagen we elkaar na maanden weer in Hotel Mercure voor een tussenevaluatie en enkele workshops.”