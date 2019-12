Agressievelingen veroordeeld voor geweld tegen vriendinnen Christophe Maertens

17 december 2019

20u44 1 Wervik De rechter in Ieper heeft twee mannen veroordeeld die hun ‘vriendinnen’ misbruikten. “Ze gebruikten die vrouwen als kostwinner en zijn gevaarlijk.”

Drie mannen stonden voor de rechter in Ieper voor feiten van geweld tegen hun vriendinnen. “Een van de beklaagden begon eind 2016 een relatie met een vrouw uit Wervik”, zei de openbare aanklager op de rechtbank. “Niet veel later startten de twee andere ook een relatie met twee zussen uit de buurt. De mannen gingen bij hun vriendinnen inwonen, maar dat bleek voor de dames niet echt aangenaam. De vrouwen werden meermaals het slachtoffer van fysiek geweld. Ze draaiden ook financieel mee op voor de cocaïneverslaving van een van de beklaagden.”

De drie verplichtten de vrouwen niet zich te laten prostitueren. Minstens een van de slachtoffers was al actief als prostituee. Wel is er sprake van geweld tegen de vrouwen. Een van de mannen werd door de moeder van een de slachtoffers aangesproken over het feit dat hij haar dochter ongelukkig maakt. Ook de politie kwam tussen nadat buren alarm hadden geslagen over een ruzie. Een slachtoffer kreeg bij een schermutseling een houten samoeraizwaard op haar hoofd. Op een bepaald moment moest een van de vrouwen haar milt worden verwijderd na te zijn afgerost. “Ze gebruikten die vrouwen als kostwinner en zijn gevaarlijk”, zei de openbare aanklager.

Geweldenaar

Volgens de verdediging zijn niet alle feiten bewezen. “De vrouw die bij mijn cliënt was, spreekt ook niet altijd de waarheid”, zei meester Thomas Gilles. “Het klopt dat die man een zwaar verleden kent (de man zat al zes jaar in de gevangenis, nvdr), maar hij staat niet gekend als een geweldenaar. Die twee mensen brachten het slechtste in elkaar naar boven.”

De rechter veroordeelde een van de beklaagden tot een effectieve celstraf van achttien maanden en een boete. Een van de kompanen kreeg 37 maanden met uitstel, min het voorarrest dat als effectief wordt beschouwd. Voor de derde beklaagde werden de debatten heropend om de man toe te laten zich te kunnen verdedigen op een andere kwalificatie dan die die in de dagvaarding werd opgenomen.