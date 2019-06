Agressieve landbouwer voor rechter: “De politie achtervolgt mij.” Christophe Maertens

28 juni 2019

07u31 0 Wervik “Er is geen misdrijf in het strafwetboek dat die man niet heeft gepleegd.” Dat zegt de openbare aanklager op de rechtbank van Ieper over landbouwer I.V., die terechtstaat voor onder meer slagen aan politiemensen. “Ik heb niets misdaan, de politie gaat zijn boekje te buiten en achtervolgt mij”, aldus de beklaagde.

In januari 2017 deed de politie een inval in de woning van de vriendin van de boer in Wervik, waar I.V. op dat moment verbleef. De speurders wilden meer weten over een brandstichting in Ardooie, waarbij I.V. mogelijks bij was betrokken. Het liep volledig uit de hand. Daarbij werd er volgens de beklaagde geweld gebruikt door de politie. Op 13 maart 2017 komt de politie opnieuw ter plaatse en loopt het alweer uit de hand. De boer moet zich nu voor de rechter verantwoorden voor onder meer smaad, weerspannigheid, slagen aan politiemensen, bedreigen en belagen van een buurvrouw. “Het is niet om aan te zien”, aldus de procureur. “Als hij wordt verhoord, draait hij de rollen om en ontkent hij alles. Het is volgens hem allemaal de schuld van de politie. Die buurvrouw is van miserie verhuisd, maar ook nadien viel die man ze lastig. Ik vraag een effectieve straf, hij heeft zijn kans gehad.”

I.V. zegt niets te hebben misdaan. “De politie achtervolgt mij en moet mij niet hebben. De reden: omdat ik nooit koop aan een kraam van een politieman aan de rommelmarkt.” Volgens de verdediging werd er door de politie veel te veel geweld gebruikt. “Zelfs zijn zwangere vriendin deelde in de brokken”, aldus meester Lieven Capoen, de raadsman van I.V. Ook zou de buurvrouw niet zijn verhuisd omwille van de boer, maar wel door rationele problemen. “De rust is terug.” De beklaagde diende meermaals klacht in bij comité P, het controleorgaan van de politie. De verdediging denkt dat er pv’s werden aangepast na de feiten door de politie. “Ik ondervind nog altijd last van het geweld dat de politie tegen mij gebruikte, dit is geen leven meer.” Volgens de man tekenden 35 buren een petitie in zijn voordeel. Vonnis op 9 juli.