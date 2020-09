Actie ‘Peuk in de pocket’ met 2.000 herbruikbare peukendoosjes, gratis te verkrijgen aan het onthaal van het stadhuis en in de deelnemende horecazaken Erik De Block

28 september 2020

13u35 0 Wervik Om inwoners aan te moedigen zich op een correcte manier van hun sigarettenpeuk te ontdoen, lanceert de stad Wervik vanaf oktober de sensibiliseringsactie ‘Peuk in de pocket’. Er worden gratis 2.000 herbruikbare peukendoosje verdeeld. Vanaf het najaar gaan we de strijd aan tegen de sigarettenpeuken”, aldus schepen Ann Degroote (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “We willen eerst sensibiliseren in de plaats van de politie te laten verbaliseren.”

De stad werkt voor de campagne samen met de afvalintercommunale Mirom Menen en Mooimakers. “Nog te veel mensen vinden het normaal om hun peuk op de grond of in de rioolputjes te gooien terwijl het wel tot tien jaar kan duren voor die verteerd is”, aldus de schepen. “Het ziet er niet alleen vies uit, bovendien zijn peuken ook erg giftig voor onze fauna en flora. De ‘Peuk in de pocket’ is een kleine daad met grote gevolgen voor de natuur en onze leefomgeving.”

De peukenactie zal zich voornamelijk op twee grote pijlers richten: scholen en horecazaken. “Heel wat ouders en grootouders verzamelen zich aan de schoolpoort om te wachten op hun kind of kleinkind”, vertelt Ann Degroote. “Wachten gaat dikwijls gepaard met een sigaretje roken. En al snel belandt de peuk op de stoep. Ook de horecazaken worden actief in het verhaal betrokken. Terrasjes of roken aan de ingang zijn vaak de oorzaak van grote aantallen peuken die hun weg naar de grond vinden. Een peuk gooit men meestal nooit met kwade wil op de grond, maar puur uit gewoonte.”

Vanaf oktober zijn de herbruikbare peukendoosjes om gedoofde sigaretten in op te bergen gratis te verkrijgen aan het onthaal van het stadhuis en in de deelnemende horecazaken. Dertig horecazaken werden aangeschreven, momenteel tekenden er dertien in.

Uitbater Antony Verschaeve van café ’t Lusterke in de Molenstraat was de actie voor want na de lockdown gaf hij zijn klanten in juni een zakasbak. “Ik bestelde er 200”, zegt Antony. “Lang geleden probeerde ik te snowboarden in het skioord Les Arcs in Frankrijk en daar zag ik voor het eerst een ‘cendrier de poche’. Dat gaf me inspiratie om een zakasbak te bestellen.” (lacht)

Ik hoop dat er als er minder sigarettenpeuken in het straatbeeld opduiken, ook de heksenjacht op rokers zal afnemen Roker Antony Verschaeve

“Ik ben zelf roker en stak vroeger mijn peuken altijd achteraan in mijn broekzak. Buiten staat er een asbak en toch zijn er rokers die hun sigarettenpeuk er naast gooien. Als ik dat zie, dan geef ik daar commentaar op. De campagne van de stad vind ik heel positief. Ik hoop dat als er minder sigarettenpeuken in het straatbeeld opduiken, ook de heksenjacht op rokers zal afnemen. De kritiek op het gooien van peuken op straat is heel terecht maar niet elke roker doet dat.”