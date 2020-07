Achttien vrachtwagens in beslag genomen na controleactie bij RV Transport in Geluwe Hans Verbeke

04 juli 2020

23u02 0 Wervik Bij een transportbedrijf in de Nijverheidslaan in Geluwe zijn zaterdagvoormiddag bij een grootschalige inspectie achttien vrachtwagens in beslag genomen. Het woongedeelte, waar enkele werknemers verbleven, werd onbewoonbaar verklaard. Dat meldt de federale politie. De actie kwam er niet toevallig, het bedrijf werd al langer in de gaten gehouden.

Verschillende politiediensten, de arbeidsinspectie en ook de woninginspectie vielen zaterdagmorgen in Geluwe de Belgische vestiging van het Litouwse transportbedrijf binnen. Alle aanwezige trekkers werden gecontroleerd. Ook werd gezocht naar inbreuken op het sociaal strafrecht, de arbeidsomstandigheden en de lonen van de werknemers én inbreuken op de milieuwetgeving. Vijfentwintig werknemers werden verhoord. Ze kwamen onder meer uit Wit-Rusland, Oekraïne en Kirgizië.

Al eerder in het vizier

Op basis van de eerste bevindingen besliste de arbeidsauditeur om 18 vrachtwagens in beslag te nemen. Het gaat om 16 voertuigen die in Geluwe stonden en ook twee vrachtwagens van het bedrijf die zich in Houthalen bevonden. Ook een servicewagen werd geïmmobiliseerd. Het woongedeelte van de bedrijfsgebouwen, waar enkele werknemers verbleven, werd onbewoonbaar verklaard. Het bedrijf, dat werkt met voertuigen die ingeschreven zijn in Litouwen, Polen en Estland, stond al eerder op de radar van de ordediensten. Bij vrachtwagens van RV Transport werden onder meer inbreuken vastgesteld met de ijking van het registratietoestel en de snelheidsbegrenzer. Ook de technische keuring van de voertuigen bleek vaak niet in orde. Het bedrijf moest al voor 40.000 euro aan onmiddellijke inningen betalen.

Gezellig aan de barbecue

Bovendien waren er al jaren klachten van de omwonenden van het bedrijf. Ze wezen op de overlast die de chauffeurs in het weekend veroorzaakten in de buurt. Twee maanden geleden kwam het bedrijf ook al in het nieuws omdat een aantal chauffeurs hun vrachtwagens op een parking plaatsten aan de afrit van de A19 in Beselare. De gevaartes stonden geparkeerd op de fietspaden en belemmerden het zicht van het verkeer dat van en naar de A19 wou. De truckers lieten zwerfvuil achter en presteerden het zelfs om er een barbecue te houden. Begin mei schreef de politie er boetes uit voor de belemmering van het fietspad en inbreuken op het samenscholingsverbod, in het kader van de coronamaatregelen.

