Acht maanden voorwaardelijk voor slagen aan ex en gebruik cocaïne LSI

20 november 2019

16u52

Bron: LSI 0 Wervik Een 28-jarige jongeman uit Wervik moet zich de komende jaren aan enkele voorwaarden houden om te verhinderen dat zijn celstraf van acht maanden effectief zou worden. De rechter in Kortrijk veroordeelde hem voor gebruik van cocaïne, partnergeweld en belaging van zijn ex. Hij moet een boete van vierhonderd euro betalen.

Na een relatie van een jaar liep het spaak tussen Glen N. en zijn vriendin. Hij kon zich daar maar moeilijk bij neerleggen en probeerde met telefoontjes en sms’en nog contact te leggen. Hij wachtte haar zelfs op aan haar school, woning of fitness. Even leken zijn inspanningen vruchten af te werpen, maar na een kortstondige verzoening liep de relatie toch weer spaak. Op 26 juni 2018 drong hij met een sleutel de woning van de vrouw binnen, schudde haar door elkaar, duwde haar tegen de muur en kneep haar keel dicht. “Dat was fout”, bekende N. Tijdens een van zijn verhoren bekende N. ook sporadisch gebruik van cocaïne. Ondertussen heeft hij een nieuwe relatie en trouwplannen. Het slachtoffer vroeg onder andere een schadevergoeding omdat ze door de relatieproblemen haar stage als verpleegkundige opnieuw moest doen. Ze kreeg 1.500 euro toegekend.