Aanvraag voor woonboot aan Oosthove in behandeling Erik De Block

14 september 2019

11u08 3 Wervik Aan stadszaal Oosthove ligt al maanden de woonboot Queensland aangemeerd. De eigenaar - een man uit het Franse Douai - heeft nog geen vergunning, maar heeft er wel al een aangevraagd.

Raadslid Kristof Vandamme (CD&V) had het op de gemeenteraad eind februari al over die woonboot. Ruim zes maanden later kaartte hij de situatie opnieuw aan. Burgemeester Youro Casier (sp.a) haalde net als de vorige keer aan dat het gaat om een bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Leie. Volgens communicatieverantwoordelijke Hélène Vermeulen heeft De Vlaamse Waterweg ondertussen een officiële aanvraag gekregen van de eigenaar. “De aanvraag is in behandeling. Normaal zal de eigenaar eind deze maand een antwoord ontvangen.”

De eigenaar wil zijn boot verhuren als woonboot voor toeristen en er ook akoestische concerten voor een beperkt publiek organiseren. “We hebben van de eigenaar een uitnodiging ontvangen om daarover samen te zitten, maar er is nog geen datum afgesproken”, reageert de burgemeester.