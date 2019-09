Aanrijder vlucht te voet weg na ongeval op N58 AHK

17 september 2019

22u57 0 Wervik Op de N58 in Wervik is dinsdagavond omstreeks 21 uur een ongeval gebeurd met drie auto’s. De aanrijder vluchtte te voet weg van zodra hij de politie hoorde toekomen. “Mijn man stond aan de rode lichten te wachten tot plots die witte BMW achteraan op hem knalde”, vertelt een vrouw van een slachtoffer.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de tijdelijke lichten op de N58 aan het rondpunt met de Geluwesteenweg. De bestuurder van een witte BMW reed in de richting van Komen en zag niet dat de auto’s voor hem stil stonden. Hij knalde hard tegen de Peugeot Partner voor hem. De Peugeot Partner schoof vooruit tegen een auto voor hem die ook stil stond voor de rode lichten. De bestuurder van de Peugeot Partner werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. “Hij had vooral pijn in zijn benen”, vertelt zijn echtgenote die ter plaatse kwam. “De bestuurder van de witte BMW verzamelde snel een aantal spullen uit zijn auto toen hij de politie hoorde aankomen. Daarna is hij te voet weggevlucht in de bosjes.” De bestuurder van de witte BMW zou dinsdagavond toch opgepikt geweest zijn door een ambulance en afgevoerd zijn nar het ziekenhuis. Waarom de man op de vlucht sloeg, is niet meteen duidelijk. De N58 was door het ongeval urenlang afgesloten voor het verkeer.