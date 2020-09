Aannemer stuurt door signalisatie verkeer in de war Erik De Block

10 september 2020

18u48 1 Wervik Middenin het stadscentrum van Wervik vloekten donderdagnamiddag nogal wat automobilisten toen ze het Sint-Maartensplein wilden oprijden. Door een lange rij verkeersboren bleek dat immers met de auto totaal niet mogelijk.

Wat verderop, helemaal in het begin van de Ooievaarstraat naast het stadhuis, voerde een aannemer herstellingswerken uit. Wie vanuit de Vlamingenstraat kwam, had maar één keuze en dat was linksaf de Speiestraat inrijden.

“Het is chaos in het centrum”, aldus gemeenteraadslid Sanne Vantomme (N-VA). “Op de Steenakker is er geen voorsignalisatie. Al het verkeer in de Speiestraat moet dan verplicht linksaf door de Grauwe Zusterstraat en dat in een schoolomgeving. De signalisatie is bovendien tweetalig en niet conform de taalwetgeving.”

Een meter verplaatsen

Voor alle duidelijkheid: niet de stad maar de aannemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van de signalisatie. “Akkoord, maar in dat geval is het aan de stad om in te grijpen”, reageert ex-schepen van Mobiliteit Vantomme. “Het zou al een oplossing zijn om de signalisatie aan het Sint-Maartensplein één meter te verplaatsen, dan kan men rond de fontein rijden en moet men niet nodeloos door een schoolomgeving.”