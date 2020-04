Aan containerpark alleen aanschuiven in één richting

vanuit de Vagevuurstraat Erik De Block

05 april 2020

09u46 0 Wervik Vanaf dinsdag mogen de recyclageparken opnieuw de deuren openen. Dat zal gebeuren onder strikte veiligheidsvoorwaarden. Wie naar het containerpark in de Robert Klingstraat in Wervik komt, moet er wel rekening mee houden dat men tijdelijk enkel kan oprijden vanuit de richting van de Vagevuurstraat.

In die richting is er meer ruimte om aan te schuiven. De politie zal regelmatig patrouilleren om te zien of alles correct verloopt.

“Uitrijden zal wel mogelijk zijn in de twee richtingen”, aldus schepen van Milieu Ann Degroote (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Er wordt de bezoekers ook gevraagd handschoenen te dragen en alleen naar het containerpark te komen.”

Tevens wordt gevraagd om enkel dringend af te voeren afval te brengen. Wie komt ter fiets of te voet met kruiwagen moet achteraan aansluiten in de file. De openingsuren blijven dezelfde als voor de sluiting. Dinsdag en woensdag is het containerpark in Wervik open van 13 tot 18 uur. Het aantal bezoekers wordt beperkt. Er kan dus een lange wachtrij staan. Zeker de eerste dagen. Een handigheid is alvast dat de wachtrij te volgen is op de webcam via de website www.mirom-menen.be/webcams.