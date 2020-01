75 uur werkstraf voor inbreker op penitentiair verlof Alexander Haezebrouck

22 januari 2020

15u35 0 Wervik Een 44-jarige Franse inbreker die toesloeg terwijl hij op penitentiair verlof was, is veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur. De man ontkende iets met een poging inbraak te maken te hebben in Wervik. Nochtans werd op de plaats een bivakmuts met zijn DNA-spoor teruggevonden. Hij werd eerst veroordeeld voor de feiten tot één jaar cel, maar tekende verzet aan tegen het vonnis. Als hij de werkstraf niet uitvoert, moet hij toch nog één jaar naar de cel.

In de nacht van 13 op 14 oktober vorig jaar werd geprobeerd om in te breken in een bedrijf in Geluwe. De politie vond op de plaats van de inbraak een achtergelaten bivakmuts. Op die bivakmuts vonden de speurders het DNA van Stephane V. De man ontkende eerst de feiten, omdat hij in die periode in de gevangenis zat. Het DNA-spoor was onverbiddelijk en op het moment van de feiten bleek de man even met penitentiair verlof te zijn.

“Daarna zei hij dat hij in een instelling in Mons had verbleven, waar hij normaal verblijft tijdens zijn penitentiair verlof, maar bij de instelling ontkenden ze dat hij dat weekend bij hen had verbleven”, zei het openbaar ministerie. Nu zei de man tegen de rechter dat hij dat weekend bij zijn vriendin in Wervik had verbleven. “Maar van de woonplaats van zijn vriendin en de poging inbraak is toch een grote afstand”, pleitte zijn advocaat. “Hij heeft geen vervoersmiddel en kan dus praktisch onmogelijk tot daar geraakt zijn. Hoe die bivakmuts met zijn DNA op die plaats is geraakt, is ook voor hem een raadsel.”

De man heeft al een rijk gevuld strafregister en werd voor de feiten in eerste aanleg veroordeeld tot één jaar cel. De man tekende verzet aan tegen dat vonnis. De rechter oordeelde de man opnieuw schuldig, maar toonde zich wel milder in zijn straf. Stéphane V. is nu veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur. Als hij die werkstraf niet uitvoert, moet hij toch nog één jaar naar de gevangenis.