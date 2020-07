20 maanden cel voor man die zijn woning openstelt als ‘drugsverkooppunt’



Alexander Haezebrouck

31 juli 2020

13u46 0 Wervik Een 41-jarige man uit Wervik is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, omdat hij zijn woning ter beschikking stelde van drugsdealers. Kopers konden er op de bovenverdieping terecht om hun spul aan te schaffen.

Nadat eind 2019 zijn leefloon stopgezet werd, ging S.C. in op een aanbod om zijn woning ter beschikking te stellen voor drugsverkoop. De deur stond er altijd open, op de bovenverdieping waren er telkens een dealer en een voorraad heroïne en cocaïne aanwezig.

Bij een huiszoeking op 4 februari vond de politie in de woning 81 gram heroïne en 60 gram cocaïne. Vier Noord-Fransen konden wegvluchten. C. werd wel opgepakt en zit sindsdien in de cel. De man is nu veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden, waarvan 10 maanden effectief. Hij moet wel 3 jaar lang strikte voorwaarden naleven. De rechter verklaarde ook 5.280 euro vermogenswinst verbeurd.