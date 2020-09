15 maanden effectieve celstraf voor drugsverslaafde die ex nacht voor rechtszaak wegens bedreigingen... bedreigde LSI

15 september 2020

14u39

Bron: LSI 0 Wervik Een 34-jarige drugsverslaafde man uit Wervik heeft van de Kortrijkse strafrechter een effectieve celstraf van 15 maanden en een boete van 800 euro gekregen voor belaging en bedreiging van zijn ex. De nacht voor de behandeling van zijn zaak stuurde hij haar nog maar eens bedreigende sms’jes.

Na een relatie van 7 jaar, waarvan 3 jaar als gehuwd stel, liep de relatie van Jens M. en zijn partner op de klippen. Daarna startten bedreigingen, scheldpartijen en belaging. “De voorbije 2 jaar waren een hel. En het blijft maar duren. Hij is een groot gevaar. Ik vrees dat ik het binnenkort niet meer zal kunnen navertellen”, aldus het slachtoffer. “De voorbije nacht kreeg ik talloze bedreigende sms-berichten.” M. liep in het verleden al enkele veroordelingen voor slagen en verwondingen en poging doodslag op. Ondertussen mag hij geen contact meer hebben met zijn kinderen.

Het slachtoffer had gehoopt dat de rechter tijdens de behandeling meteen paal en perk aan het gedrag van Jens M. zou stellen. “Maar dat kan ik niet”, legde de rechter uit. “Mijn werk is repressief. Ik kan alleen maar een signaal geven en hopen dat hij dat oppikt. En vooraleer er een onmiddellijke aanhouding bevolen kan worden, moet hij al veroordeeld worden tot een celstraf van drie jaar of meer. Als hij jou nog lastig valt, moet je meteen de hulpdiensten verwittigen.” De rechter liet niet na een streng signaal te sturen. Ze gaf M. niet de gevorderde 12 maanden celstraf maar 15 maanden.