12 maanden met uitstel voor oneerbare voorstellen aan minderjarige Alexander Haezebrouck

26 maart 2020

18u33 0 Wervik Een 45-jarige man uit Wervik is veroordeeld tot teen gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel voor het aanzetten tot ontucht van een minderjarige. Hij stuurde de jongen tal van sms berichtjes met oneerbare voorstellen.

Op 5 februari 2019 diende een jongere een klacht tegen Giovanni V. in. Hij kreeg via sms en berichtjes tal van oneerbare voorstellen om samen te gaan zwemmen, zich samen te ontkleden, te laten masseren,… V. wachtte de jongen zelfs op aan het station van Wervik of op school. Toen hij dreigde er mee naar buiten te komen, kreeg het slachtoffer zelfs te horen dat hij hem met een mes zou opwachten. Bij een huiszoeking bij V. nam de politie zijn gsm in beslag. Alle communicatie bleek er uit gewist maar de politie kon toch 600 foto’s met naakt en 744 berichten met het slachtoffer achterhalen. Aanvankelijk bleef V. alles staalhard ontkennen. Op de zitting gaf hij wel toe dat hij de oneerbare voorstellen deed en met seksuele problemen kampt. Ook in Ieper liep V. al een veroordeling op voor gelijkaardige feiten. De man is nu veroordeeld tot een celstraf met uitstel. Hij moet wel enkele jaren strenge voorwaarden naleven en een geldboete van 800 euro betalen. Hij is ook 10 jaar ontzet uit zijn rechten en mag 20 jaar lang geen functie uitoefenen waarbij hij gezag heeft over minderjarigen.