12 maanden cel voor affaire met 15-jarig meisje Alexander Haezebrouck

26 juni 2019

17u30 0 Wervik Een 26-jarige jongeman uit Wervik is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor de aanranding van de eerbaarheid van een 15-jarig meisje in 2015. Zijn ex-vrouw stapte met het verhaal naar de politie tijdens een vechtscheiding.

De bal in het dossier ging aan het rollen toen Lester V. (26) uit Wervik tijdens een omgangsregeling met de kinderen tijdens een vechtscheiding de kinderen niet meer naar de moeder wou brengen. Daarna is de vrouw naar de politie gestapt omdat ze wist dat hij een affaire had gehad met een 15-jarig meisje. “Ze had destijds een sms-bericht gezien van een meisje waarin stond dat hij zijn zus met rust moest laten”, zei het openbaar ministerie. “Beiden hadden elkaar leren kennen op de avondmarkt in Dadizele en hadden gedurende zes maanden een affaire.” Lester V. slaagde erin om het meisje tot twee keer toe te overhalen om seks te hebben in de auto op de parking van het zwembad in Moorslede. De eerste keer gebeurde al na de derde ontmoeting tussen beide. Lester V. moet naast de gevangenisstraf ook een geldboete van 800 euro betalen en mag acht jaar geen functie uitoefenen waarbij hij gezag uitoefent over minderjarigen.