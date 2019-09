101 getuigen op assisenproces rond moord op Carmen: echtgenoot ontkent al meer dan twee jaar elke betrokkenheid Siebe De Voogt

05 september 2019

16u59 0 Wervik In de Brugse rechtbank is donderdagnamiddag de getuigenlijst samengesteld voor het assisenproces rond de moord op Carmen Garcia Ortega (35). Liefst 101 getuigen zullen vanaf 8 oktober gehoord worden. Hoewel de feiten plaatsvonden in Komen zal beschuldigde Daniël Deriemacker (38) op zijn eigen vraag in het Nederlands berecht worden. De man gaat vol voor de vrijspraak.

Het wordt een interessant proces volgende maand in het assisenhof in Brugge, en niet in Bergen zoals de wet het voorschrijft. Beschuldigde Daniël Deriemacker (38) is een geboren Wervikaan en wilde liever in het Nederlands berecht worden, wat zijn recht is. De man ontkent meer dan tweeënhalf jaar na de feiten nog altijd dat hij zijn echtgenote Carmen Garcia Ortega (35) om het leven heeft gebracht in Komen, net over de Henegouwse grens. Hij gaat dan ook vol voor de vrijspraak.

Avondles Spaans

De vrouw met Ieperse roots werd op 10 januari 2017 dood aangetroffen in een plas bloed naast haar BMW Z3 Cabrio, vlakbij de school waar ze die dag haar vaste avondles Spaans had bijgewoond. Een band aan de rechterzijde van haar sportwagen was lek gestoken, de sleutels zaten nog in het contact. Uit de wagen waren de handtas en gsm van Carmen gestolen. De speurders stonden voor een raadsel en trokken naar de woning van Deriemacker in Houthem. De man werd zestien uur op de rooster gelegd rond de dood van zijn echtgenote, maar ontkende ook maar iets met de zaak te maken te hebben. Luttele uren na het verhoor deed hij zijn verhaal in deze krant. “Mijn vrouw werd afgemaakt met verschillende messteken, zelfs in haar gelaat”, vertelde hij aan onze journalist. “Ik blijf achter met duizend-en-één-vragen en kan me niet voorstellen dat Carmen vijanden had. Integendeel, ze was zachtaardig en zou nooit een vlieg kwaad doen.”

Interview

Deriemacker was de avond van de feiten niet op zoek gegaan naar zijn vrouw, zelfs niet toen ze uren na de les nog altijd niet thuis was. Ook daarvoor had de man een verklaring. “Carmen bleef wel vaker een glas drinken na de les, meestal met mijn zus, die dezelfde avondles volgde”, vertelde hij de speurders. De geboren Wervikaan werd verschillende keren ondervraagd, maar zonder resultaat. Voor het gerecht was hij aanvankelijk dan ook een slachtoffer. Drie maanden na de moord op Carmen kwam er dan toch een doorbraak. Een getuige was de avond van de feiten in Komen ingehaald door een gehaaste man. Hij had hem zien wegrijden met een oude Ford Fiesta met kapot rechterachterlicht. De speurders troffen een gelijkaardige wagen zonder nummerplaten aan achter de woning van Deriemacker. Het gsm-signaal van de bewakingsagent bleek die avond bovendien te zijn opgepikt vlakbij de plaats van de moord.

Onschuld

Deriemacker werd gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter. Zijn huwelijk met Carmen bleek niet altijd rozengeur en maneschijn te zijn geweest. Volgens kennissen was Deriemacker een controlefreak die op elk moment wilde weten waar zijn vrouw uithing. Tweeënhalf jaar na zijn arrestatie schreeuwt de man, die een blanco strafblad heeft, nog altijd zijn onschuld uit. Hij wordt op het assisenproces verdedigd door advocaten Pol Vandemeulebroucke en Sahil Malik. Christine Mussche en Liesbet Noens vertegenwoordigen de nabestaanden van Carmen. Openbaar aanklager is Chantal Lanssens. Op 3 oktober wordt om 14 uur de volksjury samengesteld voor het proces. Op 8 oktober gaat het proces van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Een uitspraak wordt ten vroegste op 17 oktober verwacht. Daniël Deriemacker riskeert levenslang voor moord.