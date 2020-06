’t Zwijntje vrijdag weer open, Oud Stadhuis volgende week donderdag Erik De Block

08 juni 2020

10u56 0 Wervik Uitbaatster Greet Comeine van babbelcafé ’t Zwijntje in de Beselarestraat in Geluwe mag de zaak weer openen, maar wil liever nog even wachten tot vrijdag om 10 uur.

Restaurant Oud Stadhuis op de Sint-Denijsplaats gaat vanaf donderdag 18 juni weer open. “Tot en met Vaderdag komende zondag zetten we onze takeaway verder”, zegt chef Yves Vaneeckhout. “Daarna bereiden we ons voor om onze gasten veilig en vooral aangenam te kunnen ontvangen. We leggen nu de laatste hand aan onze nieuwe menu’s en suggesties, helemaal in het teken van de lente en de aankomende zomer.”