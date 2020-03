‘t Gilwes Fritgenot levert op woensdag, donderdag en zaterdag thuis, ook 't Gilwes Kiekske blijft open Erik De Block

27 maart 2020

11u36 2 Wervik De uitbaters van ‘t Gilwes Fritgenot in de Ieperstraat in Geluwe starten middenin de coronacrisis met een extra service voor hun klanten. Ze leveren voortaan op woensdag, donderdag en zaterdag aan huis.

“We ervaren dat de mensen zoveel mogelijk thuis blijven”, zeggen de zussen Maïka en Cyntïa Samyn. “Daarom willen we de klanten nu tegemoet komen, door ook aan huis te leveren. Het gaat om een proefproject en er zullen waarschijnlijk wel een paar beginnersfoutjes insluipen, maar we hopen op enig begrip in deze periode. Uit respect voor onze collega’s in de regio beperken we ons voor het thuis leveren tot Geluwe. Door een gebrek aan personeel is leveren aan huis voorlopig niet mogelijk op vrijdag en zondag.”

De extra service startte donderdagavond. “Het is heel goed meegevallen”, vertelt Cyntïa. “We weten veel straten te liggen en beperken ons tot enkele bestellingen per keer zodat de frietjes warm blijven.” Bestellingen doen kan telkens vanaf 16.30 uur op 056/44.66.48. De frituur zelf blijft open. De twee zussen hebben wat verderop in de Ieperstraat met ‘ t Gilwes Kiekske een tweede zaak en ook die blijft op zaterdag en zondag open.