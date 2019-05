“Steenakker, van stenige akker naar warme ontmoetingsplek”: Centrumparking ondergaat volgend jaar heuse metamorfose Voorlopige plannen worden donderdag voorgesteld op infomarkt Erik De Block

21 mei 2019

16u42 0 Wervik De Steenakker, de grootste centrumparking in Wervik, ondergaat volgend jaar een grote metamorfose. “Steenakker moet een karaktervol stadsplein worden met gezellige ontmoetingsplekken, groen en voldoende ‘ademruimte’ voor economische activiteiten”, zegt ontwerper BUUR. Het ontwerp wordt op donderdag 23 mei voorgesteld op een infomarkt.

Het schepencollege heeft voor de heraanleg van de Steenakker en de site van de oude gasfabriek in de Gasstraat ontwerper BUUR uit Gent aangesteld. Die gaat samenwerken met Ingenieursbureau Provoost uit Sint-Amandsberg. Voor de heraanleg van de Steenakker is 385.000 euro uitgetrokken. “Steenakker heeft een strategische positie in de stad Wervik”, zegt ontwerper BUUR. “Het plein ligt op de belangrijke as tussen het station en de Leieoevers en is door zijn wisselende functie als markt, parking of evenementenplein een plaats waar veel mensen uit de stad en de regio naartoe komen. Het stadsplein mist echter vooral ruimtelijke identiteit, economische aantrekkingskracht en verblijfskwaliteit.”

BUUR heeft het antwoord op deze tekorten en zet in op een groen, geordend plein met zitplekken, open marktruimte, parkeerplaatsen en geaccentueerde zichten op historische gevels. “Steenakker wordt zo een karaktervol stadsplein, met gezellige ontmoetingsplekken, groen en voldoende ‘ademruimte’ voor economische activiteiten. Steenakker, van stenige akker naar warme ontmoetingsplek.”

Minder parkeerplaatsen

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) benadrukt dat er nog geen definitief ontwerp is. Volgens het plan dat nu op tafel ligt, zouden er op de Steenakker nog amper 26 parkeerplaatsen overblijven van de negentig. Aan de linkerkant van het plein, evenwijdig met het kantoor van Belfius en kaasspeciaalzaak Epoisses. Volgens schepen Verhaeghe kan dat aantal mogelijk nog opgetrokken worden naar veertig plekken. Wat verderop in de Gasstraat komen er ook 72 parkeerplaatsen bij.

Donderdag worden de plannen voorgesteld tijdens de infomarkt. Ook de film ‘Plannen voor Plaats’ wordt er voorgesteld of hoe de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Brouck ruimte wil maken voor mens en natuur. Nadien volgt de presentatie van het project Steenakker/parking Gasstraat. Dat wordt gekoppeld aan de infoweek ‘stad in verandering’. Met naast het ontwerp van de Steenakker ook het project Oosthove en de presentatie van de Bouwmeester Scan. Er is een sessie om 17 uur en een om 19.30 uur. Vrijdag 24 mei wordt in GC Forum de film van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur vertoond en kun je vragen stellen over de lopende stadsvernieuwingen.