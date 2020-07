Ook Rock op het Plein Light gaat niet door Erik De Block

29 juli 2020

15u44 0 Wervik Zaterdag 15 augustus volgt er in openlucht op het stadsdomein Oosthove in Wervik dan toch geen Rock op het Plein Light. De organisatoren van de vzw Tobacco Town Music zouden hiervoor samenwerken met het stadsbestuur. Nu de Nationale Veiligheidsraad besliste dat er maar 200 personen aanwezig mogen zijn, haken de organisatoren af. Maanden geleden beslisten ze al Rock op het Plein te annuleren.

“We hadden een leuk en veilig concept klaar, voor een publiek van 400 personen op een heel toffe locatie in een unieke setting”, aldus voorzitter Dimitri Durnez. “Vol enthousiasme waren we aan de voorbereidingen begonnen. Samen met schitterende artiesten en de zegen van het stadsbestuur waren we er helemaal klaar voor. Op trouwens een heel veilige manier. Maar de huidige epidemiologische situatie gooit jammer genoeg roet in het eten. Met de nieuwe beperkingen is het financieel niet meer mogelijk iets te organiseren. Veiligheid en gezondheid primeren en het is bovendien zeer de vraag of mensen gingen afkomen. Ons hart zei heel lang van ‘ja’ om het te organiseren, maar finaal lieten we na de Nationale Veiligheidsraad van maandag ons verstand spreken. We mogen het niet gedroomd hebben dat we Rock op het Plein Light toch organiseerden en dat er nadien lokaal een uitbraak van het coronavirus volgde.”