‘Moeder’ van tennisclub Olympos overleden aan coronavirus: “Van het rusthuis naar het ziekenhuis en meteen in coma, ik heb niet eens afscheid kunnen nemen”







Erik De Block

04 april 2020

20u30 1 Wervik In het AZ Delta Menen is Eliane Desmet (82) uit Wervik overleden door het coronavirus. Samen met haar echtgenoot Raynaldo Wybaillie startte ze in 1975 met het tenniscomplex Olympos. Sedert begin januari verbleef Eliane in het woonzorgcentrum Het Pardoen in Wervik. “Een week geleden werd ze opgenomen in het ziekenhuis en was praktisch onmiddellijk in coma”, aldus haar echtgenoot. Eliane was de moeder van drie dochters. Ze heeft generaties kinderen leren genieten van de tennissport

Door de jaren groeide Olympos langs de Ten Brielensesteenweg in Wervik uit tot één van de grootste tennisclubs in de ruime regio. Gewezen bouwaannemer Raynaldo Wybaille en zijn vrouw investeerden zwaar in het complex. Het begon met vier buitenterreinen maar Olympos groeide uit tot een unieke accommodatie. Met acht buitenterreinen (gravel) en vijf indoorterreinen op tapijt, een ruime sporthal en een bar binnen en buiten. eer De club telde in de jaren tachtig-negentig maar liefst zo’n 500 leden.

Eliane Desmet werd geboren in Menen en groeide er op op wijk De Koekuit. “We speelden beiden tennis en hebben elkaar in 1960 zo leren kennen”, vertelt Raynaldo. “Drie jaar later zijn we getrouwd. Toen was de enige tennisclub in Wevelgem. Hier in Wervik ontstond in 1965 tennisclub Olympos maar was er alleen een tennisveld op het stadsdomein Oosthove. Door de bouw van het zwembad Ter Leie verdween dat en moest de club verhuizen.”

Eliane Desmet was destijds leerkracht Lichamelijke Opvoeding aan de toenmalige meisjesschool Mater Amabilis in de Koestraat in Wervik. “Ze was sportief en in het tennis tamelijk competitief”, vertelt haar man. “Ik was meer een recreant. Ze deed heel veel voor Olympos. Ze was ‘de moeder van de club’. Ik ben fier op wat ze deed.”

De afgelopen jaar ging het met de gezondheid van Eliane Desmet stap per stap achteruit. Ze leed aan Alzheimer. Het was bewonderenswaardig hoe goed en zo liefdevol Raynaldo voor haar zorgde. Ook hij was een Held. Het koppel maakte vaak een wandeling per fiets en maakte tijd om iets te gaan drinken. “In januari was het drie jaar geleden dat mijn vrouw thuis een zware val maakte”, vertelt Raynaldo. “Ik deed mijn best om zo goed mogelijk voor haar te zorgen. Dag en nacht. Tot het niet meer ging en een opname in het rusthuis de enige oplossing was.”

Door het coronavirus is er al enkele weken in de rusthuizen geen bezoek meer mogelijk. “Dagelijks ging ik één à twee keer in de Akademiestraat zwaaien naar mijn vrouw”, vertelt Raynaldo. “Bijvoorbeeld op het uur dat ze aan het eten was. We hebben geen afscheid kunnen nemen want ook in het ziekenhuis was er geen bezoek toegestaan.”

Begin vorig jaar werden dochter Sofie Wybaillie en haar man de nieuwe eigenaars van Olympos. “Ik ben blij dat die overgang werd gemaakt”, zegt Raynaldo. “Ik ben ook blij voor wat ik voor Eliane de afgelopen jaren heb kunnen doen.”

De afgelopen jaren begon Raynaldo liedjes te schrijven. Zijn liedje ‘Als de bomen’ draagt hij op aan zijn echtgenote Eliane. Het wordt gezongen door Nico Vantomme en met muzikale begeleiding en nieuw arrangement door Peter Derudder.

Eliane Desmet was de moeder van drie kinderen Katrien, Sofie en Charlotte. Er zijn daarnaast vijf kleinkinderen. De crematie vindt maandag plaats. Wegens de dwingende overheidsmaatregelen zal een eervolle uitvaartdienst plaatsvinden op latere datum.