‘Meester Ronny’ Rigole (70) overleden door coronavirus: “Zonder dit icoon zal het toneel in Kruiseke nooit meer hetzelfde zijn” Erik De Block

06 april 2020

12u59 4 Wervik In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is gewezen leerkracht Ronny Rigole (70) uit Kruiseke overleden door het coronavirus. Hij was een volksmens en speelde elk jaar een van de hoofdrollen bij De Kruiseikse Toneelvrienden. “Het toneel in Kruiseke zal nooit meer hetzelfde zijn, het verliest zijn icoon”, zegt zijn zoon Jurgen. “De mensen kwamen van heinde en verre om mijn vader aan het werk te zien. Hij wuifde het altijd weg, maar hij is de reden dat het toneel in Kruiseke zo succesvol is.”

Ronny Rigole woonde langs de drukke Kruisekestraat en was getrouwd met Agnes Vanmarcke. Ronny groeide op in Beselare. Zijn vader was timmerman. ‘Meester Ronny’ trad in de voetsporen van zijn oom en stond voor de klas in Nieuwkerke (1968), de dorpsschool in Kruiseke (1973) en vanaf 1987 in het vijfde leerjaar van vrije basisschool De Graankorrel in de Magdalenastraat in Wervik. Eind juni 2007 ging hij op pensioen.

Kruiseikse Toneelvrienden

Ronny Rigole had een belangrijke inbreng in het verenigingsleven. Hij speelde jarenlang sinterklaas, en was penningmeester van voetbalclub Sparta Kruiseke. Ronny fungeerde ook al jaren als secretaris en penningmeester van de Kruiseikse Toneelvrienden. Samen met zijn collega wijlen Omer Pype zorgde hij in 1974 voor een doorstart van het lokale toneel.

In de natuur was hij tijdens de jacht in zijn element. Hij wist enorm veel over planten en dieren. Aan de manier van vliegen of door een geluid kon hij nagenoeg altijd vertellen wat voor vogel er in de buurt was. Jurgen, zoon van Ronny

Elk jaar reed Ronny in augustus op zijn motorfiets Honda als mobiele seingever mee tijdens de Omloop van de Grensstreek, met start en aankomst in Wervik. Hij toerde erg graag rond op zijn motorfiets, en ook de jacht met honden was een van zijn hobby’s. “In de natuur was hij tijdens de jacht in zijn element”, vertelt Jurgen. “Hij wist enorm veel over planten en dieren. Aan de manier van vliegen of door een geluid kon hij nagenoeg altijd vertellen wat voor vogel er in de buurt was. Het liefst keek hij naar allerlei natuurdocumentaires.”

Hoge koorts

Op vrijdag 13 maart werd Ronny opgenomen in het ziekenhuis met hoge koorts. “De huisarts dacht aan het begin van een longontsteking”, vertelt Jurgen (38). Zaterdag testte men hem op het coronavirus en bleek hij besmet.”

“Mijn moeder en ik hadden telefonisch contact met mijn vader. Die zaterdag klonk hij aan de telefoon niet goed, maar een dag later leek het al heel wat beter. De ene dag was het goed, daags nadien dan weer slecht. Op maandagmorgen deed men hem in een kunstmatige coma. De mensen die werken op de spoedafdeling zijn zeer vriendelijk. Het was nooit te veel als we belden. Het personeel in het Jan Yperman Ziekenhuis doet hun job fantastisch.”

“Mijn vader heeft moedig gestreden, maar tegen deze vreselijke ziekte was hij uiteindelijk niet opgewassen. Het waren vermoeiende weken waarin we heen en weer werden geslingerd tussen hoop en wanhoop. We moeten mijn vader uiteindelijk laten gaan maar ergens is het een troost dat hij niks heeft gevoeld van alle miserie die hem trof. We gaan hem ontzettend missen. Hadden we een probleem, dan was hij bereid om ons te helpen. Hij was in 2017 zo blij en trots toen zijn kleinzoon Ardje werd geboren.”

Laatste toneelstuk

De Kruiseikse Toneelvrienden speelden in de parochiezaal achteraan vrije basisschool De Graankorrel het weekend voor Ronny’s ziekenhuisopname drie voorstellingen van het blijspel ‘Schat, je bent een schat’. Natuurlijk speelde Ronny Rigole daarin mee. Wegens zijn opname werden de voorstellingen in het tweede geplande speelweekend noodgedwongen afgelast.

“Talloze mensen heeft hij al die jaren een leuke en aangename toneelavond bezorgd”, aldus Jurgen, die ook toneel speelt. “De leemte die mijn vader achterlaat, is enorm. Hij heeft met zijn lessen veel leerlingen geboeid. Hij was streng als het moest en grappig als het kon. Meester Ronny is een begrip.”

De coronamaatregelen hebben een grote impact op de manier van afscheidnemen. “Mijn vader was een moppentapper eerste klas, maar vooral een fijne en lieve mens. Hij krijgt niet eens de kans op een afscheid dat hij verdient, dat is jammer. De kleine Heilig Hartkerk van Kruiseke zou veel te klein zijn geweest”, besluit Jurgen.