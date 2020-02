‘Meester’ Dirk (61) gaf liefst veertig jaar les in De Graankorrel, achttien jaar kwam hij door regen en wind per fiets naar school. In totaal goed voor maar liefst …15.000 kilometer Erik De Block

20 februari 2020

17u53 4 Wervik De leerlingen van vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke wuifden donderdag ‘meester’ Dirk Norman (61) uit Ieper uit. Hij gaat immers op pensioen. “Veertig jaar lang gaf ik hier les”, klinkt het. “Nadat ik afstudeerde aan Sint-Thomas in Brussel vernam ik een week voor het nieuwe schooljaar dat ik hier mocht starten. Eerst in het derde en vierde leerjaar, later in het vijfde en zesde leerjaar. Ik eindigde in het vierde.” Achttien jaar kwam hij door regen en wind per fiets naar school. In totaal goed voor maar liefst …15.000 kilometer. Bieke Lernout volgt hem op.

De collega’s van ‘meester’ Dirk zorgden donderdag op zijn allereerste werkdag meteen al voor een verrassing. “We trokken met een paar naar zijn huis in Ieper en reden mee naar school”, vertelt leerkracht Tania Lemahieu. “Onderweg sloten diverse collega’s per fiets aan. Ik zat destijds in de klas van meester Dirk.”

Dirk Norman verhuisde destijds van Ieper naar de Tabaksstraat in Kruiseke. “Dat was toen een voorwaarde om vast benoemd te worden”, vertelt hij. “Mijn drie kinderen zijn hier naar school geweest. Ze zaten allemaal bij mij in de klas. Wat voor hen niet direct een voordeel was want papa was strenger voor hen.” (lacht)

“Dirk was heel behulpzaam”, vertelt leerkracht Joost Clicque over zijn collega. “Iedereen kon altijd bij hem terecht. Dirk kon iets relativeren. Altijd met een kwinkslag. Kortom, een toffe kerel.” Dirk Norman was veel meer dan zomaar een leerkracht. “Zo deed ik heel veel middagtoezicht”, vertelt hij. “Ik at op school en was hier toch. Ik was ook begeleider op de schoolbus. Eerst reden we rond met een Bedford, om tot in Zandvoorde de leerlingen op te halen.”

“Er kwam een tweede maar grotere bus en finaal een derde. Die schoolbus kostte te veel en werd uiteindelijk jammer genoeg afgeschaft. ’s Morgens om 7.15 uur vertrokken we al met die schoolbus en ’s avonds brachten we de kinderen terug naar huis. Ik deed dat volledig als vrijwilliger. Op het einde kreeg ik wel een kleine vergoeding.”

“Een tijdlang stond ik zelfs op de planken met de Kruiseikse Toneelvrienden. Ik ga het missen en blik terug met een dubbel gevoel. Er is mijn leeftijd, er is een vierde kleinkind op komst en ik wil genieten van hopelijk nog een lange rit in mijn leven. Nu zal ik tijd maken om in de tuin te werken, te lezen en het basketbal te volgen.”

Ook zijn echtgenote Hildegart Vervisch was op het afscheid aanwezig. Op vrijdag gaf meester Dirk de afgelopen jaren geen les meer. Nu komt hij vrijdag wel terug. “Om de collega’s een ontbijt aan te bieden en de leerlingen te trakteren”, zegt hij. Meester Dirk kreeg heel wat geschenken en men sloot af met een lied ter ere van hem. “Het is tof geweest, aan alles komt een einde”, zegt Dirk. “Ik kende hier een hele evolutie. In het begin was dat hier nog een heel klein schooltje. Stromend water hadden we niet. Op zondagavond kwam ik naar hier om de verwarming aan te leggen zodat de kinderen het ’s morgens zouden hebben.