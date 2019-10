‘Mama sirene’ Odette Laflère (85) is overleden,

jarenlang uitbaatster van café Den Anker Erik De Block

14 oktober 2019

15u13 0 Wervik In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is zondag Odette Laflère (85) uit Geluwe overleden. Jarenlang baatte ze op de Sint-Denijsplaats café Den Anker uit. Het was het clublokaal van het vrijwillig brandweerkorps. Eind 1998 stopte Odette met de uitbating van haar café en bleef er wonen. Vele jaren liet ze vanuit Den Anker boven de Gapersgemeente de… sirenes loeien. Odette noemden ze daarom ‘mama sirene’.

“We bedienden hier altijd de sirene”, aldus Odette twintig jaar geleden in onze krant. “Die stond vroeger vlakbij op de kerktoren. Nu bevindt de sirene zich op het gemeentehuis. We hadden hier vroeger in huis nog geen knop en moesten dan naar de kerk lopen om alarm te slaan. Ter controle moest ik iedere zaterdag op het middaguur de sirene aanleggen. Nu gebeuren alle oproepen met biepers.”

Handgemaakte sirene

De tijden zijn veranderd. Ook het leven van Odette Laflère. Als blijvend aandenken kreeg ze naar aanleiding van haar afscheid als cafébazin een handgemaakt exemplaar van een sirene bovenop een dak. Het werd ontworpen door Luc Dorme, broer van toenmalig luitenant-postoverste Johnny. “De brandweermannen zijn als mijn kinderen”, aldus Odette toen.

Zowel de vader, grootvader als overgrootvader van Odette waren bij de brandweer. “Daardoor is het al heel de tijd hier het lokaal”, aldus Odette destijds. Ze had drie broers Jacques, André en Frans en die zaten allemaal bij de brandweer.

Warme soep

De brandweerlui verliezen alvast een icoon. Was er ‘s nachts tijdens de winter en in de koude ergens een brand, dan maakte Odette voor ‘haar kinderen’ warme soep klaar.

Café De Anker was destijds ook het clublokaal van onder meer De Ankervissers, pijprokersclub De Verenigde Rokers en de oud-strijders. Odette werkte eerst dertien jaar als textielarbeidster. In 1965 volgde ze in Den Anker haar moeder op en bleef maar liefst 33 jaar cafébazin. “Heb je een goede café, dan kan je een frank verdienen maar je moet genoeg werken”, vertelde Odette ons destijds. “Ik had vroeger nooit een sluitingsdag. Ik dacht dat de mensen zouden ‘misdaan’ zijn. Ik ben nooit op reis geweest.”

Omdat ze moeilijk uit de voeten kon, was café Den Anker de laatste jaren alleen nog open op vrijdag, zaterdag en zondag. Odette Laflère was de weduwe van Hendrik Pattyn. Hij overleed in 1970. Ze was de moeder van twee kinderen Johan en Hilde. Ondertussen zijn er ook zes kleinkinderen. Zoon Johan is ook brandweerman en dus de vijfde generatie in de familie.

Stijl en eenvoud

‘Leven met stijl en eenvoud, een moeder natuur, een oma uit duizenden en humor zo puur’, zo staat het bovenaan de rouwbrief. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 19 oktober om 11.45 uur in de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe.