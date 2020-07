“In de Oude Zoetendaalstraat in Kruiseke waan je je in Toscane”: wereldreiziger Dominiek Druart laat je kennismaken met zijn warmste vakantieplek van Vlaanderen

Wervik

Nu het er naar uit ziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag stelt wereldreiziger Dominiek Druart uit Wervik met de Oude Zoetendaalstraat in Kruiseke een verrassende keuze voor.