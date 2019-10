‘Humor op Maandag’ met David Galle Erik De Block

27 oktober 2019

10u55 6 Wervik In zaal Kapittel in de Ooievaarstraat is er op maandag 28 oktober om 20.30 uur met de komst van stand-upcomedian David Galle een nieuwe aflevering van Humor op Maandag.

David Galle groeide op in Wervik en woont in Brugge. Hij brengt in de Tabaksstad een try-out van zijn nieuwe show ‘David Galle komt’ die binnenkort in première gaat.

David Galle was winnaar van de Comedy Casino Cup 2009 op Canvas en speelde in de televisieprogramma’s De Kazakkendraaiers, Twee tot de Zesde Macht en de serie Bevergem. Tickets kosten 10 euro.