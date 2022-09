Wervik sluit zwembad Ter Leie vroeger dan gepland: “We zouden in vier maanden een gasfactuur van 150.000 à 200.000 euro moeten betalen”

WervikDe stijgende energieprijzen doen nu ook zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove in Wervik de das om. Het bad zal definitief vroeger dichtgaan dan aanvankelijk gepland. “We sluiten begin oktober al en niet eind dit jaar”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “Het is onverantwoord om het zwembad nog enkele maanden open te houden.”

“De prijzen voor gas en elektriciteit zijn gigantisch hoog. Vorig jaar bedroeg de gasfactuur van september tot eind december 90.000 euro. Nu wordt dat voor die vier maanden geraamd op ongeveer 150.000 à 200.000 euro. We zaten samen met het bestuur van de zwemclub. Hen hadden we de belofte gedaan dat we zouden openblijven tot 18 december.”

“Het bestuur van de zwemclub zit vanavond, dinsdag, samen en misschien gaan ze na de vakantie niet meer starten en zouden we het zwembad dan nog vroeger dan 1 oktober sluiten. Vanuit de stad zullen we de leden van de zwemclub compenseren en de helft van hun lidgeld terugbetalen. We bespreken dat maandag op het schepencollege.”

Er zijn niet alleen de stijgende energieprijzen. “We hebben ook een tekort aan redders”, zegt de bevoegde schepen. “Een redster deed mee aan een examen bij de stad Ieper en is geslaagd. We betaalden 4.000 à 6.000 euro aan jobstudenten, maar dat willen we de komende maanden niet meer doen.”

De zwemclub had ter gelegenheid van de sluiting een ‘afscheidsfeestje’ voorzien. “Dat gaat door, de stad zal dit betalen”, aldus Geert Bossuyt.

Het zwembad is nu enkel nog open voor het publiekszwemmen. De scholen trekken naar Komen en Menen. Inwoners kunnen daar ook terecht tegen het inwonerstarief. Het stadsbestuur van Wervik sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af. In Komen kunnen inwoners van Wervik op vertoon van hun identiteitskaart genieten van hetzelfde tarief als dit voor de inwoners van de stad Komen-Waasten. In Menen is dat ook zo maar moeten inwoners uit Wervik wel één keer per jaar een sportkaart van 1,50 euro aankopen.

