Werkstraf dreigt voor jonge dealers WHW

18 november 2019

16u14 0 Twee prille twintigers uit Hoeilaart riskeren een werkstraf voor het dealen van cannabis. Ze konden hun zenuwen niet te baas bij een politiecontrole waarna ze geklist werden.

Op 16 juni 2017 werd hun wagen in Tervuren aan de kant gezet nadat een patrouille hen een kleine verkeersovertreding had zien maken. De agenten merkten meteen dat de twee bijzonder nerveus oogden en besloten het voertuig te doorzoeken. Met succes want ze troffen 50 gram cannabis en een precisieweegschaal aan. “We kopen ‘in het groot’ aan en verkopen dat aan leeftijdsgenoten”, gaven ze meteen toe. Omdat ze zelf net de 18 gepasseerd waren betekende dit dus dat ze ook aan minderjarigen verkochten. Zelf gebruikten ze ook cannabis. “Door zelf te verkopen konden we onze kosten voor te gebruiken drukken”, gaven ze nog mee. De verdediging verklaarde zich akkoord met een werkstraf maar probeerde toch nog om een opschorting uit de brand te slepen. Uitspraak op 12 december.