Werken in de Waterkasteelstraat Christophe Maertens

26 mei 2019

14u34 0 In de Waterkasteelstraat zullen nutswerken worden uitgevoerd.

Tussen 27 en 29 mei moeten er nutswerken worden uitgevoerd in de Waterkasteelstraat in Ieper. Tijdens deze werken is de straat onderbroken voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Oude Vaartstraat en Haiglaan.