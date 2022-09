Wereldtitel voor The Pogiboys in Black Pearl of een feestje in Kapittel?

ZANDVOORDE Zaterdag feestelij­ke opening van het nieuw Dorpspunt in het gewezen gemeente­huis

Dit weekend is er zaterdag vanaf 14 uur de feestelijke opening van het nieuwe Dorpspunt in het gewezen gemeentehuis van Zandvoorde plaats. Het is het startschot van een mooie samenwerking tussen het gemeentebestuur van Zonnebeke en vzw De Lovie, met financiële steun van Vlaanderen in het kader van ‘Zorgzame Buurten’.

23 september